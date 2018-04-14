Сегодня, 14 апреля, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, инициированное Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал членов СБ ООН проявить сдержанность после удара США и союзников по Сирии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я призываю всех членов СБ ООН проявить сдержанность и сложившихся обстоятельствах", - сказал он на заседании Совбеза.

Также он напомнил, что члены ООН "должны действовать в соответствии с Уставом ООН и международным законодательством в целом".

Внесенный Россией в СБ ООН проект резолюции осуждает атаку стран Запада на Сирию и требует воздержаться от дальнейшего использования силы.

Документ "осуждает агрессию в отношении Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и Устава ООН". Проект резолюции также требует "от США и союзников немедленно прекратить агрессию", а также "воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права".

Как сообщала "Страна", после ударов по Сирии генсек ООН напомнил США о необходимости придерживаться устава ООН.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия США и их союзников в Сирии неприемлемыми и неправомерными.