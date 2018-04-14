В магазине приложений Google Play обнаружили 35 антивирусов-подделок, которые могут быть опасны для устройств на базе Android.

Об этом сообщает Itechua.

Обнаруженные антивирусы лишь создают ощущение безопасности, а на самом деле показывают пользователям рекламу и отвлекают их имитацией своей работы. Среди методов иммитации - создание белых и черных списков приложений, в которые попадают такие популярные программы, как Facebook, Instagram и Skype.

Приложения уже удалили с Google Play после сообщения специалистов. Однако к этому антивирусы-подделки успели загрузить около 7 млн ​​пользователей.

Напомним, что Приватбанк предупреждает о новом мошенническом приложении в Google Play.

Как сообщала "Страна", в сети появился вирус, который маскируется под игры с Google Play и ворует пароли мобильного банкинга.