В субботу, 14 апреля, на неподконтрольной части Донецкой области с утра отсутствовала интернет-связь. Также произошел сбой мобильной связи.

Об этом сообщает Telegram-канал министерства связи так называемой "ДНР".

О перебоях сообщали абоненты ряда крупных интернет-провайдеров – Matrix, Trinity, Don Apex и других.

Доступ к интернету в т.н."ДНР" был нарушен из-за повреждения оборудования магистрального оператора. Велись работы по устранению технических неполадок.

Работа сети интернет была возобновлена сегодня во второй половине дня. Это подтверждают пользователи региона в сети.

При этом до сих пор не устранены перебои мобильной телефонной связи единственного работающего в т.н. "ДНР" оператора Феникс.

Как сообщала "Страна", ранее в "ДНР" сделали "деловое предложение" компании Водафон. Представители т.н. "ДНР", в которой около месяца не работает оператор мобильной связи "Водафон, предложили транслировать его сигнал через Ростов-на-Дону и передавать обратно на Донбасс.

Напомним также, что в "ДНР" выросло качество услуги сети "Феникс", которое использует оборудование компании "Lifecell", которая уже почти год не предоставляет услуги связи на Донбассе.