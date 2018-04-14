В Лондоне состоится выставка наиболее известных торжественных нарядов трагически погибшей в автокатастрофе матери принца Гарри принцессы Дианы. Напомним, свадьба Гарри состоится через месяц - 19 мая.

Об этом сообщает jetsetter.

Выставка получила название "Диана: ее модная история", она откроется 26 апреля.

Подобная экспозиция проходила и в прошлом году, после чего стала очень популярной.

Организаторы решили снова приблизить поклонников самой известной женщины планеты к ее стилю.

Во время выставки покажут множество практически новых нарядов принцессы Дианы: чиносы Armani из путешествия в Южную Африку, платье Versace, выбранное для гала-ужина благотворительного фонда в Чикаго, и несколько образов, созданных любимым дизайнером принцессы Catherine Walker и замеченных на концерте Лучано Паваротти, во время посещения Версаля и на гала-ужине аукциона Christie’s.

Фото: jetsetter.ua

Фото: jetsetter.ua

Фото: jetsetter.ua

Фото: jetsetter.ua

Как сообщала "Страна", Меган Маркл и принц Гарри призвали общественность не присылать им свадебные подарки и, вместо этого, отправить средства в благотворительные организации. Они попросили всех, кто пожелает отметить праздник, направить взнос в один из указанных в заявлении благотворительных фондов.

Также "Страна" писала, что Меган Маркл сменит религию ради замужества с принцем Гарри. Он же обещал бросить курить ради Меган Маркл.