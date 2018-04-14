В субботу, 14 апреля на харьковском стадионе "Металлист" Шахтер и Динамо сыграли в украинском классико. "Горняки" уступили подопечным Александра Хацкевича со счетом 0:1.

Поединок начался неожиданно смелыми атаками Динамо. Закономерно, что первый голевой момент на 7-й минуте игры также организовали киевляне. После подачи Цыганкова с углового и удара головой Кендзеры - круглый попал в перекладину ворот Шахтера.

Игроки Шахтера, играющие на правах хозяев поля, также не отсиживались в обороне, однако были заметно удивленными такой активностью Динамо.

На 21-й минуте матча динамовцы создали второй голевой момент у ворот "горняков". Артем Беседин вбежал в штрафную и полуударил-полупрострелил на дальнюю штангу ворот Андрея Пятова. Мяч пролетел в каких-то сантиметрах от штанги ворот Шахтера.

С третьей попытки Динамо все-таки добилось успеха. На 31-й минуте Владимир Шепелев воспользовался ошибкой защитника "горнякова" Давида Хочолавы, который фактически отдал на него пас. Ворвавшись штрафную полузащитник киевлян мощно и точно с левой ноги пробил в угол ворот Пятова.

После пропущенного гола Шахтер резко прибавил, раз за разом создавая опасные моменты. Киевляне резонно перешли на контратаки. Чем ближе к концу матча, тем выше рос "градус" напряженности на поле. Всего арбитр матча Константин Труханов показал 8 желтых карточек и 1 красную - для Тайсона.

Уже на 90+ на поле чуть не вспыхнула драка, однако судья вовремя сумел разрядить обстановку.

В итоге - заслуженная и неожиданная победа Динамо, которое теперь приблизилось к Шахтеру в таблице чемпионата Украины на расстояние 3 очков.

Сегодня подопечные Александра Хацкевича вернули интригу в наш футбол.

Напомним, что "Страна" вела онлайн главного матча весны.

Как сообщала "Страна", ранее букмекеры назвали фаворитом игры команду горняков.

Пперед украинским классико Шахтер - Динамо, "бело-синие" подписали новый контракт со своей молодой звездой. Виктор Цыганков, которому только 20 лет, теперь будет играть за киевский клуб до 2023 года.