Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили химикатом BZ, который не производился в России.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Лаврова, данные исследования газа предоставили швейцарские специалисты, а рецептура газа была у стран НАТО.

"По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психо-токсический эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток", - заявил Лавров на Ассамблее по внешней и оборонной политике.

Он добавил, что в образцах выявили наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия А234, однако концентрация А234 неминуемо привела бы к летальному исходу.

По словам Лаврова, информация была получена на условиях конфиденциальности от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) из швейцарского Центра радиологического и химико-биологического анализа, расположенного в городе Шпиц.

Российский министр отметил, что Россия намерена обратиться в ОЗХО с вопросом о об опровержении предыдущих исследовательских проб из Солсбери.

Напомним, ранее в ОЗХО заявили, что Скрипалей отравили, но каким именно веществом и откуда, там не знают

Как сообщала "Страна", живущий в США химик Вил Мирзаянов, которого называют разработчиком яда "Новичок", предположил, что экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления благодаря влажной погоде в Солсбери.