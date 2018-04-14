В субботу, 14 апреля, Совбез ООН собрался на экстренное заседание после удара США и союзников по Сирии в ответ на возможную химатаку против гражданских лиц в городе Дума.

Встреча была инициирована Россией, которая обвинила Запад в акте агрессии против суверенного государства.

Представитель России заявил, что в ходе заседания предложит резолюцию по Сирии.

США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетный удар по Сирии. Об ударе предупредили лидеры всех трех стран. Они пообещали, что обстрел будет точечным и коснется только мест предполагаемого хранения химического оружия, а сама акция будет "разовой".

Напомним, что после ударов по Сирии генсек ООН напомнил США о необходимости придерживаться устава ООН.

Как сообщала "Страна", министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия США и их союзников в Сирии неприемлемыми и неправомерными.