В Киеве с 14 апреля ремонт дороги на ул. Елены Телиги, которую начали реконструировать еще в прошлом году, вступил в активную фазу. Работы по замене асфальта обещают завершить 30 июня.

Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине".

"Все основные виды работ – фрезерование и устройство асфальтобетонного покрытия будут проводиться в ночное время, для того чтобы не создавать трудностей для движения", - говорится в сообщении "Автомагистраль Юг".

До сегодняшнего дня по улице Елены Телиги проводились подготовительные работы: переустройство бордюров, устройство основания и установка поребриков на тротуарах.

В "Автомагистраль Юг" обещают, что работы будут вестись интенсивно, как велись в прошлом году на бульваре Дружбы Народов.

Общая стоимость капитального ремонта улицы Елены Телиги составляет 199,960 млн. грн.

Как сообщала "Страна", в КГГА рассказали, когда отремонтируют "уставший" мост на Шулявке.

Напомним также, что опубликован полный список дорог Украины, которые планируют ремонтировать в 2018 году.