После ракетного удара министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия США и их союзников в Сирии неприемлемыми и неправомерными.

Об этом сообщает ТАСС.

"Речь пойдет о том, как наши западные партнеры объясняют свои абсолютно неправомерные и неприемлемые действия. И президент США, и премьер-министр Великобритании, и президент Франции говорили о том, что у них есть неопровержимые факты того, что химическое оружие, во-первых, было применено в Думе, а, во-вторых, это сделал никто иной, как Башар Асад, отдав соответствующий приказ", - сказал Лавров в начале выступления на 26-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Также Лавров сказал, что заявления США о том, что Дамаск блокировал доступ экспертов ОЗХО в Восточную Гуту, не соответствуют действительности.

"Сирийское правительство было готово выдать визы незамедлительно на границе, без всяких дополнительных формальностей. Когда эксперты поехали из Бейрута, на границе с Сирией они получили бы визы. Это было официально подтверждено. ОЗХО об этом знает, а если знает ОЗХО, то американцы не могут не знать", - сказал Лавров.

Напомним, что посол США в России Джон Хантсман заявил, что администрация США связалась с российским руководством перед тем, как нанести удар по Сирии.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко назвал ракетный удар по Сирии силами США, Франции и Великобритании вынужденным, но оправданным шагом.