Украинцы выбрали Египет, Турцию, Грецию, Чехию и Объединении Арабские Эмираты самыми популярными курортами для отдыха на майские праздники.

этом сообщает УНН.

Президент Ассоциации туристических агентств Антон Рудич рассказал, что Египет является всесезонным направлением, а вот сезон в европейских странах только начинается.

По его словам, стоимость путевки (all inclusive) на семь дней в четырехзвездочный отель в Турции на двух стартует от 14 тысяч гривен.

В Египет (all inclusive) на двоих в четырехзвездочный отель - от 15,7 тысяч гривен, пятизвездочный - от 17 тысяч гривен.

"Примерно одинаковая стоимость, примерно одинакова популярность (отдых в Турции и Египте)", - уточнил Антон Рудич.

Отдых на популярных курортах в Таиланде, Индонезии, Бали, Шри-Ланке, Доминикане, Мексике обойдется дороже.

Председатель ассоциации турагентств также рассказал, что в течение последних двух лет наблюдается устойчивое увеличение поездок украинцев на отдых за границу.

"В прошлом году в пределах 25-30% был рост по количеству туристов, которые едут на отдых. В этом году, видимо, будет такой же рост", - добавил он.

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