В субботу, 14 апреля, в Киеве около 300 человек собрались в центре города, чтобы пройтись маршем за науку. Участники собрались в парке Шевченко и отправились на Майдан, привлекая внимание к важности популяризации науки.

Об этом сообщает "Громадське".

Основной лозунг марша - Who you gonna call? Или "Кого будем звать?", когда человечеству грозит катастрофа.

Участники марша выкрикивали "Логика", "Прививки", "ГМО" и "Науку не остановить".

"В мире науки сегодня низкое и базовое финансирование, поэтому мы вышли, чтобы популяризировать науку, напомнить чиновникам о важности и необходимости науки. Мы призываем всех активных украинский приобщиться к маршу", - прокомментировал физик-ученый и организатор акции Роман Фомов.

После марша состоялись научные дискуссии о проектах в различных отраслях.

В этом году марши за науку пройдут почти в трехстах городах мира. В Киеве ученые выходят на марш во второй раз.

Фото: hromadske.ua

Напомним, что ранее научная хунта в Киеве провела шествие в честь дня рождения Дарвина.

Как сообщала "Страна", министр образования Лилия Гриневич после митингов у парламента призвала ученых определиться с планами, а потом требовать деньги.