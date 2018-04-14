В Киеве по тросам Южного моста карабкаются двое людей, которых сфотографировали очевидцы.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Неизвестные экстремалы балансируют на вантах, взбираясь на самый верх путепровода.

В комментариях к посту очевидцы сообщают, что видели смельчаков. Их действия вызвали интерес у проезжавших мимо водителей, которые остановились в тянучке.

Напомним, высота центральной вышки Южного моста 135 метров. Этот мост считается самым высоким мостом Украины. Длина моста - 1256 м, ширина - 41 м. По мосту проходит Сырецко-Печерская линия киевского метро.

Путепровод не первый раз становится объектом для опасных селфи и видео руферов.

Фото: dtp.kiev.ua/Instagram

Как сообщала "Страна", руфер Мустанг показал Южный мост со стометровой высоты.

Напомним также, что в Китае руфер сорвался с небоскреба, записывая опасные подтягивания.