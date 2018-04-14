В ночь на 15 апреля синоптики предупреждают о ночных заморозках на поверхности почвы и в воздухе в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Здесь ночью будет 0...+4. На остальной территории температура ночью будет +6...+11.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погоду в Украине в ближайшие сутки будет определять сухая и относительно теплая воздушная масса, без осадков.

Температура ночью на Левобережье будет +3...+8..

Днем температура в западных областях прогреется до +25, на востоке и побережье морей +13...+18. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

В Киеве - без осадков, температура ночью +7...+9, днем около +20°.

16 апреля в восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7-12, на востоке +1...+6, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...+4. Днем +17...22, на западе до +25, в восточных областях, на побережье морей и в Карпатах +12...+17.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+10, днем около +20.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", 13 апреля синоптики также прогнозировали перепады температуры - от 24 тепла днем до заморозков ночью.

Напомним, ранее синоптик показала новый атмосферный фронт, который изменит погоду в Украине.