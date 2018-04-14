Противники Украинской Православной Церкви (УПЦ) пытались сорвать "Пасхальные покатушки", которыми 11 лет подряд открывается байкерский сезон в Киеве.

Об этом сообщает "Православная Жизнь".

По словам байкеров, к началу мероприятия на Контрактовую площадь в Киеве прибыла группа активистов, которые стали агитировать собравшихся отказаться от поездки в Нещеровский Спасо-Преображенский мужской монастырь, аргументируя это тем, что нельзя ехать в "монастырь московского патриархата".

Некоторые из активистов довольно авторитетны в байкерской среде, поэтому часть собравшихся отказалась от поездки.

Однако более 50 мотоциклистов колонной выехали в монастырь, где прошел молебен о здравии байкеров и освящение мотоциклов.

Фото: pravlife.org

Напомним, что 3 апреля несколько националистов из "С14" пришли на территорию Киево-Печерской Лавры в поисках "сепаратистов". Также они обвинили ее наместника, митрополита Павла "в шпионаже".

Как сообщала "Страна", также ранее националисты из С14 пришли к Десятинному монастырю и спросили "чей Крым".