В Одессе неизвестный сообщил о заминировании Соборной площади. Полицейские проверяют информацию, люди эвакуированы.

Об этом сообщает пресс-служба в Одесской области.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и работники взрывотехнической управления ГУ ЧП", - говорится в сообщении.

Сейчас идет проверка площади на наличие взрывчатых предметов.

Как сообщала "Страна", накануне во Львове проверяли сообщение о заминировании Краковского рынка.

Также "Страна" писала о том, как в Одессе полиция не нашла взрывчатку возле российского консульства. После этого консульство в Одессе "заминировали" второй раз за день.

Серия сообщений о "минировании" объектов поступила 18 марта, в день проведения выборов президента России.