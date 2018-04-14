Посол США в России Джон Хантсман заявил, что администрация США связалась с российским руководством перед тем, как нанести удар по Сирии.

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в официальном аккаунте Twitter американского посольства в Москве.

"Прежде чем предпринять какие-то действия, США связались с Россией с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения. Все цели, которые были выбраны для поражения, однозначно являются частью нелегальной программы разработки химического оружия, развернутой президентом" - заявил Ханстман.

Заявление посла США о ситуации в Сирии pic.twitter.com/Ehhbi0rzoD — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 14 апреля 2018 г.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter ракетный удар по Дамаску, который был нанесен в ночь на 14 апреля. Глава Белого дома написал "Миссия выполнена!" и поблагодарил Францию и Великобританию за военное участие.

Как сообщала "Страна", президент России Владимир Путин заявил, что применение отравляющих веществ против гражданского населения было инсценировано, чтобы нанести удар по Сирии.