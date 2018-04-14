Во время заседания Совбеза ООН генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал, что мир переживает период холодной войны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы видим разнообразие линий раскола. Во-первых, это память о холодной войне. Но если быть точным, это больше чем просто память. Холодная война вернулась", - сказал он .

Гуттереш также уточнил, что механизмов и мер предосторожности для сдерживания рисков эскалации уже не осталось.

При этом он указал на опасность ситуации, складывающейся на Ближнем Востоке. "Ситуация на Ближнем Востоке - в хаосе, до такой степени, что она стала угрозой для международного мира и безопасности", - сказал он.

Как сообщала "Страна", 11 апреля Трамп заявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. "Россия обещает сбить любую ракету, которая полетит в Сирию. Готовься, Россия, потому что ракеты будут запущены, блестящие, новые и "умные". Тебе не стоило дружить с животным, которое убивает людей с помощью химоружия и наслаждается этим", - написал Трамп.

В другом твитте Трамп заявил, что сейчас отношения с Россией хуже, чем во времена холодной войны, и предложил остановить гонку вооружений.

В ночь на 14 апреля США, Британии и Франции нанесли удары по Сирии. Атаки были точечными, а часть ракет сбили. Запад говорит, что это была "разовая акция"



