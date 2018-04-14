После ракетных ударов по лабораториям химического оружия в Сирии правительство Китая заявило, что действия США и их союзников нарушают ринципы и основные нормы международного права.

Об этом сообщает Reuters.

"Китай последовательно выступает против применения силы в международных отношениях. Любые военные действия, которые обошли Совет Безопасности ООН, нарушают принципы и основные нормы международного права", - говорится в сообщении МИД Китая.

Также отмечается, что политическое урегулирование является единственным способом решения сирийского вопроса.

Китай призывает стороны к полному, справедливому и объективному расследованию химических атак.

Как сообщала "Страна", Украина поддержала ракетный удар по Сирии.

Также "Страна" сообщила, что Россия созывает Совбез ООН после ракетного удара в Сирии.