Китай осудил ракетный удар по Сирии
После ракетных ударов по лабораториям химического оружия в Сирии правительство Китая заявило, что действия США и их союзников нарушают ринципы и основные нормы международного права.
Об этом сообщает Reuters.
"Китай последовательно выступает против применения силы в международных отношениях. Любые военные действия, которые обошли Совет Безопасности ООН, нарушают принципы и основные нормы международного права", - говорится в сообщении МИД Китая.
Также отмечается, что политическое урегулирование является единственным способом решения сирийского вопроса.
Китай призывает стороны к полному, справедливому и объективному расследованию химических атак.
Как сообщала "Страна", Украина поддержала ракетный удар по Сирии.
Также "Страна" сообщила, что Россия созывает Совбез ООН после ракетного удара в Сирии.