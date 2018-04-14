Порошенко заявил, что удар по Сирии вынужденный, но оправданный шаг
Петр Порошенко назвал ракетный удар по Сирии силами США, Франции и Великобритании вынужденным, но оправданным шагом.
Позиция президента обнародована на его официальной странице в Facebook.
"Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг.
Это - справедливая ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности - химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей.
Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, в том числе Совет Безопасности, для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Ранее Украина выразила поддержку и солидарность с действиями США, Великобритании и Франции, которые в ночь на 14 апреля нанесли ракетный удар по сирийскому Дамаску.
Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter ракетный удар по Дамаску, который был нанесен в ночь на 14 апреля. Глава Белого дома написал "Миссия выполнена!" и поблагодарил Францию и Великобританию за военное участие.