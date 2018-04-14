Петр Порошенко назвал ракетный удар по Сирии силами США, Франции и Великобритании вынужденным, но оправданным шагом.

Позиция президента обнародована на его официальной странице в Facebook.

"Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг.

Это - справедливая ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности - химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей.

Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, в том числе Совет Безопасности, для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Ранее Украина выразила поддержку и солидарность с действиями США, Великобритании и Франции, которые в ночь на 14 апреля нанесли ракетный удар по сирийскому Дамаску.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter ракетный удар по Дамаску, который был нанесен в ночь на 14 апреля. Глава Белого дома написал "Миссия выполнена!" и поблагодарил Францию и Великобританию за военное участие.