В древнем некрополе Судана ученые обнаружили дощечки с древними письменами, возраст текстов оценивается в 2700 лет.

Об этом сообщает Science Alert.

Найденный артефакт - дощечки с текстом на одном из древнейших известных письменных языков. Место раскопок находится в местности Седейнга, где располагаются руины храма XIV века до нашей эры.

Храм был посвящен королеве Тие, которая была бабушкой Тутанхамона.

Царская жена Аменхотепа III фактически поднялась из низов, чтобы стать ему ровней, когда они правили королевством во время пика цивилизации между 1386 и 1349 годами до нашей эры.

Этот некрополь использовался для погребения мертвых в течение сотен лет и содержит не менее 80 пирамид и 100 гробниц. Многие из них построены между 600 и 300 годами до н.э., когда некрополь был частью царств Напата и Мерео, цивилизации, которая объединяла местные традиции и идеологию с древними египтянами, влияние которого все еще можно увидеть сегодня.

Как сообщала "Страна", ранее в Египте археологи откопали статую бабушки Тутанхамона.

Напомним также, что кинжал Тутанхамона изготовлен из внеземного материала.