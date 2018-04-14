Шевченковский райсуд Киева арестовал без права залога 12 мужчин в возрасте от 22 до 38 лет, задержанных по подозрению в серии погромов в развлекательных заведениях Дарницкого и Днепровского районов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой).

В ночь на 12 апреля эти мужчины ворвались в пункт мгновенных лотерей на ул. Привокзальной, разбили там мебель и оборудование, после чего, угрожая кассирам оружием, похитили из кассы 4 тысячи гривен.

Чем через час они совершили похожее нападение на еще одно такое заведение, расположенное на ул. Малышко. Мужчины разбили в помещении мебель и оборудование, похитили свыше 10 тысяч гривен.

"Подозреваемых задержали по горячим следам. Вещественные доказательства, а именно оружие, боеприпасы и денежные средства изъяты", – отметили в прокуратуре.

Сейчас правоохранители проверяют причастность злоумышленников к совершению еще 4 похожих преступлений.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", в ночь на 12 апреля на улице Привокзальной в Киеве группа неизвестных разгромила несколько игорных заведений.

Также "Страна" писала, что один из замов Авакова может иметь отношение к нелегальному игорному бизнесу.