Кабмин выделил 75 миллионов гривен на украинскую усадьбу и японский сад в дендропарке Софиевка
Кабмин выделил 75 млн гривен для развития дендрологического парка "Софиевка" в Умани.
Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал в Facebook.
"В этом году мы нашли возможность помочь парка - выделили 75 млн грн на реализацию сразу нескольких проектов.
Вскоре здесь будут японский сад, украинская усадьба, водопад с искусственным озером. Так же профинансируем установки памятников и скульптур и строительство необходимых инженерных сетей.
Все это позволит не только обновить парк, но и внести его в Список мирового наследия ЮНЕСКО", - написал глава правительства.
Фото: facebook.com/volodymyrgroysman
Напомним, что ранее вандалы устроили погром в уманском парке "Софиевка".
Как сообщала "Страна", во Львовской области обвалилась стена Поморянского замка.