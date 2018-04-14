Кабмин выделил 75 млн гривен для развития дендрологического парка "Софиевка" в Умани.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал в Facebook.

"В этом году мы нашли возможность помочь парка - выделили 75 млн грн на реализацию сразу нескольких проектов.

Вскоре здесь будут японский сад, украинская усадьба, водопад с искусственным озером. Так же профинансируем установки памятников и скульптур и строительство необходимых инженерных сетей.

Все это позволит не только обновить парк, но и внести его в Список мирового наследия ЮНЕСКО", - написал глава правительства.

Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Напомним, что ранее вандалы устроили погром в уманском парке "Софиевка".

Как сообщала "Страна", во Львовской области обвалилась стена Поморянского замка.