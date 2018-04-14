После того, как США, Великобритания и Франция нанесли авиаудар по Сирии в ночь на 14 апреля, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страна пока не планирует наносить новые удары.

Об этом сообщает "Reuters".

Министр отметил, что "цель международных ударов была выполнена".

"Цель этой операции состояла в том, чтобы уничтожить подпольные химические средства Башара Асада... Красная линия была пересечена... Большая часть его химического арсенала уничтожена", - сказал Ле Дриан.

При этом он отметил, что если красная линия, такая как химатаки, вновь будет пересечена, снова последуют удары.

"Но сирийское правительство должно знать, что новые удары могут быть запланированы, если власти Сирии снова пересекут черту", - заявил министр.

Напомним, первым о решении нанести удар по Сирии заявил президент США Дональд Трамп во время обращения к нации в ночь на 14 апреля. В атаке также участвовали Великобритания и Франция.

Президент РФ Владимир Путин назвал удар по Сирии "актом агрессии". Он также предупредил президента Франции Эммануэля Макрона о непредсказуемых последствиях.