В Киеве на железнодорожном вокзале мужчина дважды за час стал жертвой грабителей. Об этом пишет пресс-служба полиции Киева.

Полицейские Соломенского района получили сообщение о краже телефона на территории Центрального железнодорожного вокзала Киева. Через полчаса в отдел полиции на станции "Киев-Пассажирский" доставили мужчину в состоянии алкогольного опьянения и задержанного, который его побил и ограбил. Оказалось, что пьяный именно тот мужчина, который звонил ранее о краже телефона.

27-летний житель Хмельницкой области рассказал правоохранителям, что работает в столице. В тот день он поссорился с девушкой и пошел в кафе возле вокзала. С ним познакомился прохожий - и они начали вместе употреблять алкогольные напитки.

Когда собеседник его покинул, мужчина обнаружил отсутствие телефона и позвонил в полицию. Однако на месте не остался, что осложнило работу полиции, и нашел другого собеседника, с котором продолжить распивать спиртное.

Через некоторое время уже новый собеседник ударил мужчину в лицо и отобрал сумку с вещами.

Конфликтную ситуацию заметили патрульные полицейские, которые и забрали обоих в отдел полиции для разбирательства дела. После чего удалось восстановить всю картину произошедшего.

Во время общения со следователем в отделе полиции потерпевший предоставил описание внешности вора телефона. Через несколько часов оперативники задержали и его. Во время проведения следственных действий мужчина узнал обоих злоумышленников.

Как сообщала "Страна", в Киеве парень украл у охранников ж/д вокзала мобильные телефоны.

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