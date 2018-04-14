Президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter ракетный удар по Дамаску, который был нанесен в ночь на 14 апреля.

Глава Белого дома написал "Миссия выполнена!" и поблагодарил Францию и Великобританию за военное участие.

"Нельзя было и желать лучшего результата", - написал Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее сообщалось, что в Сирии американцы впервые в боевых условиях испытали "умные" ракеты JASSM.Цена одной такой крылатой ракеты около 700 тысяч долларов.

Накануне Дональд Трамп заявил в Twitter, что ракетный удар по Сирии станет ответом на применение химического оружия против мирных жителей в сирийской Думе. "Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!", - написал Трамп.