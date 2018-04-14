Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев официально развелся с женой Зоряной, прожив в браке 14 лет. Об этом пишет "ГлавКом".

Супруги имеют трех дочерей, однако последние 2 года проживали отдельно, пишет издание.

Также сообщается, что бракоразводный процесс длился весь прошлый год и завершился перед Новым годом.

Согласно информации, содержащейся в решении Киево-Святошинского районного суда от 17 октября 2017 года, семейная жизнь супругов не сложилась. Причиной этому стали ссоры и недоразумения. В течение последних двух лет Андрей и Зоряна вместе не проживали, семью сохранить не хотели оба, срок на примирение оба не захотели брать.

Коболев оставил бывшей жене автомобиль "Porsche Cayenne" 2007 года выпуска. По договору о разделе имущества от 4 декабря 2017, женщина получила дом площадью 275,5 квадратных метров и 12 соток земли в селе Чайки под Киевом.

Издание отмечает, что по данным аналитической системы YouControl, Зоряна Коболева также является конечным выгодоприобретателем киевского ООО "Зет Ван Групп". Предприятие основано в марте 2015 года и специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. Размер уставного капитала - 10 тыс. грн.

Напомним, в e-декларации за 2016 год Коболев указал почти 20 миллионов гривен дохода, гаражное помещение и два авто марок Porsche Cayenne S, Mercedes-Benz GL550 и водный скутер Bombardier Sea-Doo RXP-225.

Также мы писали, что "Нафтогаз Украины" из-за капремонта выезжает из здания в центре Киева и ищет себе новое помещение.