В Министерстве обороны рассказали, как после завершения АТО (она должна прекратится, как заявил президент, 30 апреля) расширятся полномочия украинской армии. Об этом сообщает "Укринформ".

Представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк объяснил, что после изменения формата АТО, руководство операцией будет делегировано ВСУ.

"Руководство переходит в Вооруженные силы Украины. Так в ВСУ появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию. А части и подразделения Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и другие силовые органы переходят в подчинение Вооруженным силам Украины", - пояснил военный.

Гуцуляк отметил, что сейчас АТО занимается СБУ, но перейдет под контроль армии.

Ранее "Страна" сообщала, что Антитеррористическая операция в Донбассе будет переведена в формат другой военной операции под командованием генерала Сергея Наева в мае.

Отметим, что в зоне АТО в результате обстрелов ранен один украинский боец.