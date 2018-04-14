Президент России Владимир Путин заявил, что применение отравляющих веществ против гражданского населения было инсценировано, чтобы нанести удар по Сирии. Об этом говорится в заявлении Кремля.

"Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу Шайрат, в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения - на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", - цитирует его слова пресс-служба Кремля.

Ранее Путин заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников" в Сирии.

Напомним, в ночь на 14 апреля военные США, Великобритании и Франции провели ракетный обстрел ряда объектов на территории Сирии. Это стало ответом на химатаку в городе Дума, якобы проведённую сирийскими правительственными войсками. В Дамаске эти обвинения отвергают.