Президент Петр Порошенко подписал закон, которым освободил от уплаты ЕСВ организаторов финальных матчей ЛЧ УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Так, Порошенко подписал закон (№2373-VIII) "О внесении изменения в раздел VIII "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" в связи с подготовкой и проведением в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018".

Этим документом предусматривается временное, до 1 июня 2018 года:

освобождение от начисления и уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование представителей или должностных лиц ассоциаций - членов УЕФА;

членов делегаций, участвующих в финальных матчах, в том числе членов команд, которые получили право на участие в финальных матчах;

физических лиц, аккредитованных УЕФА, в частности сотрудников и временных работников, представителей средств массовой информации, партнеров УЕФА, представителей спонсоров.

Отмечается, что соответствующие начисления осуществляются за выполнение работ и/или оказание услуг на территории Украины или за ее пределами на период подготовки и проведения в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018.

Начисления осуществляются в виде заработной платы, возмещения расходов и суточных, оплаты проживания, обеспечение медицинского страхования и/или страхования жизни таким лицам или третьим лицам в пользу таких лиц, независимо от их участия в проведении указанных матчей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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