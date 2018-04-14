В Харькове, в ночь на 14 апреля, произошло трагическое ДТП. Об этом сообщает Нацполиция города.

Авария, в которой пострадали семь человек, произошла на перекрестке улиц Акадeмика Павлова и Мeханизаторской.

"В результате столкновения двух автомобилей марки "ВАЗ" бригадой скорой помощи в травмпункт 17 больницы с ушибами и ссадинами был доставлен 29-летний водитель. Других пострадавших - 22-летнего водителя и пассажиров, среди которых 4 женщины и один мужчина, доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи", - сообщили в полиции.

Данные о происшествии внесли в Журнал единого учета правонарушений.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: hk.npu.gov.ua

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