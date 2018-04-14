В Ереване участники митинга против выдвижения на пост премьер-министра Армении Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении. Об этом сообщает "Интерфакс".

Охраняющие здание Общественного радио полицейские не смогли помешать демонстрантам. В итоге около сотни из них проникли в здание. Один из полицейских достал оружие, но не стал его применять.

Сейчас группа демонстрантов расположилась в одной из студий радио.

Шествие и действия демонстрантов возглавляет депутат парламента Армении, руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян, который потребовал прямого эфира.

Фото: armeniasputnik.am

Сегодня в Ереване оппозиция провела митинг "Сделай шаг, откажи Сержу". Организатором стала оппозиционная партия "Гражданский договор" и ее лидер Никола Пашинян. Предваряла митинг акция "Мой шаг" - пеший ход по территории Армении. За несколько дней Пашинян и группа его соратников пешком преодолела более 200 километров, проведя акции в Гюмри, Ванадзоре, Спитаке, Дилижане, Абовяне и Раздане.

Оппозиционеры выступают против того, чтобы экс-президент Армении Серж Саргсян вновь возглавил государство, но уже в должности премьер-министра. Парламент страны должен избрать премьера путем открытого голосования 17 апреля. На данный момент только Республиканская партия Армении (РПА) выдвинула своего кандидата в лице экс-президента Саргсяна.

Напомним, 2 марта, парламент Армении избрал нового президента страны путем тайного голосования. Им стал экс-премьер-министр, посол в Великобритании Армен Саркисян.

Также сообщалось, что 9 апреля Армения официально перешла к парламентской форме правления.