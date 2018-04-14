Франция опубликовала отчет, в котором обвинила президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия. Об этом сообщает МИД Франции, публикует отчет.

"Несколько смертоносных химических атак произошли в городе Дума в конце дня субботы, 7 апреля 2018 года, и мы оцениваем с высокой степенью уверенности, что они были выполнены сирийским режимом", - сказано в отчете.

В документе говорится, что вечером, 7 апреля, в больницы Восточной Гуты прибыли 100 человек с проявлениями симптомов поражения химическими веществами.

"В общей сложности десятки людей, минимум 40 человек, согласно нескольким источникам, могли погибнуть от поражения химическим веществом. Сведения, собранные Францией и ее союзниками, образуют достаточный массив доказательств, чтобы обозначить виновность сирийского режима в химических атаках 7 апреля", - отмечено в докладе.

Французская разведка утверждает, что сирийские военные намерено использовали в Думе химическое оружие, содержащее хлор.

"Атака 7 апреля 2018 года произошла в рамках более масштабного военного наступления режиму в регионе Восточной Гуты. Начатое в феврале 2018 года, это наступление позволило Дамаску восстановить контроль над всем анклавом", - говорится в документе.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина поддержала ракетный удар по Сирии.

Также официальный Брюссель поддержал ракетный удар по Сирии.