Голливудская актриса и звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория, которая находится на последнем сроке беременности, продает свой дом в Голливуде. Об этом сообщает Parade.

Элитный особняк выставили на продажу за 3,795 млн. долларов.

Речь идет о просторном доме общей площадью в 800 кв м который Ева купила в 2006 году за 3,6 млн долларов. В нем шесть спален и девять ванных комнат: в спальне хозяев есть камин, а пять гостевых комнат оборудованы собственной ванной комнатой.

Фото: parade.com

Этажом ниже находится большая гостиная (она же по совместительству столовая) с двумя каминами и огромным балконом. Также в доме есть полностью оборудованная кухня с барными стойками, тренажерный зал, кабинет, домашний кинотеатр и собственный винный погреб.

На улице имеется открытый бассейн, спа-копмплекс, терраса с площадкой для барбекю и уличной кухней, внутренний дворик вымощен камнями, что придает всему жилищу средиземноморский дух. Также на территории есть гараж на два автомобиля, из которого можно подняться прямо в дом.

Лонгория замужем за 50-летним мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастону.

Как сообщала "Страна", зимой Лонгория активно принимала участие в акциях по защите женщин от домогательств.