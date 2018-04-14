Германия поддержала совместный авиадуар США, Великобритании и Франции в Сирии. Об этом в Twitter сообщил представитель правительства Штеффен Зайберт, опубликовав заявление канцлера Ангелы Меркель.

"Военная операция была вынужденной и соразмерной для соблюдения международного запрета применения химического оружия и чтобы сдержать сирийский режим от дальнейших нарушений этого запрета", - сообщила Меркель.

Канцлер добавила, что именно режим президента Сирии Башара Асада ответственен за применение химического оружия против собственного народа.

"Мы поддерживаем то, что наши американские, британские и французские союзники как постоянные члены Совета Безопасности ООН приняли таким образом на себя ответственность", - отмечено в сообщении.

Фото: twitter.com/RegSprecher

Ранее "Страна" сообщала, что Украина поддержала ракетный удар по Сирии.

Также СМИ сообщили о первых пострадавших от авиаудара в Сирии.