Букмекеры озвучили ставки на матч "Динамо" - "Шахтер". Об этом сказано на сайте "BetExplorer".

Так, букмекеры назвали фаворитом игры команду горняков.

На победу "Шахтера" ставки принимаются с коэффициентом 1,56 к 1, на ничью - 3,76 к 1, а на победу "Динамо" - 5,21 к 1.

Футбольный матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в субботу, 14 апреля, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 17:00.

Фото: betexplorer.com

Ранее "Страна" сообщала, что матч Шахтер - Динамо рассудит арбитр, "не жадный" на пенальти.

Отметим, что игроки Шахтера поспорили со своим тренерским штабом на сухую серию.

Напомним, перед украинским классико Шахтер - Динамо, "бело-синие" подписали новый контракт со своей молодой звездой. Виктор Цыганков, которому только 20 лет, теперь будет играть за киевский клуб до 2023 года.