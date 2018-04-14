Украина выразила поддержку и солидарность с действиями США, Великобритании и Франции, которые в ночь на 14 апреля нанесли ракетный удар по сирийскому Дамаску. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Обращает на себя также внимание целенаправленная поддержка преступлений Дамаска со стороны кремлевского режима, который своими действиями, в том числе в Совете Безопасности ООН, последовательно делает невозможным решение конфликта в Сирии в соответствии с уставом ООН", - говорится в сообщении.

"Украина подтверждает свою твердую позицию: применение химического оружия кем угодно, где угодно и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности", - добавили в МИД.

Как сообщала "Страна", официальный Брюссель поддержал ракетный удар по Сирии. В частности, глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что удар силами США, Франции и Великобритании (по Сирии) дает понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не может продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не без затрат.

Между тем власти Сирии заявили, что "продолжат искоренять терроризм, несмотря на ракетные удары США, Великобритании и Франции".