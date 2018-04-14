В Украине нет средств, чтобы повысить минимальную зарплату до 4200 грн. Об этом сообщают "Украинские новости".

Так, по данным Минфина, в первом квартале бюджет Украины недополучил 6,1 млрд грн доходов. А значит правительство не может со второго квартала повысить минимальную зарплату почти на 13% - до 4200 грн. Напомним, такая возможность заложена в законе о госбюджете на 2018 год.

"По оперативным данным Государственной казначейской службы по итогам I квартала 2018 года в государственный бюджет поступило 193,6 млрд грн, что составляет 96,9% от утвержденного показателя на I квартал 2018 (роспись 199,7 млрд грн). Госбюджет недополучил 6,1 млрд грн. Поэтому сейчас нет возможности рассматривать повышение размера минимальной заработной платы до 4200 грн со второго квартала 2018 года", - сказано в отчете Минфина.

Министерство социальной политики не дало предметного комментария по этой теме, сославшись на то, что Минфин "еще не завершил мониторинг выполнения госбюджета". Правда, в неофициальных беседах представители ведомства говорили, что формулировка "со второго квартала" не означает, что с апреля, мол, нельзя исключать повышения с мая или июня.

Министр Андрей Рева еще в декабре прошлого года перед принятием бюджета заявлял, что повышение минималки возможно и такой шаг просчитан, правда тогда речь шла о 4100 грн.

"Расчеты показывают, с учетом индекса инфляции, инфляционных процессов в 2017 году и прогнозов на 2018 год, что прожиточный минимум должен быть в Украине 4023 грн. Поэтому предложение президента по установлению минимальной заработной платы в 4100 грн – это просчитанная норма, просчитанный размер минимальной заработной платы, которая, в соответствии с законодательством, должна быть в Украине в 2018 году", – сказал он.

Однако в итоге в бюджете размер повышение увеличили на 100 грн, причем, без всякой аргументации. Видимо в правительстве решили хоть немного, но переплюнуть Президента. Но в итоге оказалось, что суммы и в 4100 и в 4200 - нереальны.

Это подтверждает и Всемирный банк (ВБ). В его апрельском анализе говорится, что Украине будет тяжело выполнить запланированные показатели дефицита госбюджета не только в 2018, но и в 2019 году.

В бюджете текущего года фактически заложены более высокая зарплата в госсекторе и расходы на первичную медико-санитарную помощь, что увеличит долю расходов бюджета на оплату труда с 17,2% до 18,7% ВВП, отмечают в ВБ.

"Как результат будет сложно достичь показателей фискального дефицита на уровне 2,5% ВВП в 2018 году и 2,7% ВВП в 2019 году", - говорится в сообщении.

Эксперты ВБ считают, что в текущей ситуации повышение зарплат учителей, врачей и госслужащих должно сопровождаться мерами по оптимизации сети школ, больниц и численности сотрудников в зависимости от возможностей государства для соблюдения фискальной дисциплины. То есть, нужно закрывать школы, больницы и сокращать учителей, врачей, госслужащих, а оставшимся повышать зарплаты из высвободившихся средств.

Пока ожидать, что ситуация с наполнением бюджета улучшится, оснований нет. По последней информации, в правительстве просто "пищат" из-за отсутствия средств.

Премьер Владимир Гройсман надеется на средства Национального банка. В ближайшие дни Совет НБУ может одобрить перечисление Кабмину 44 млрд грн прибыли Нацбанка за 2017 год. Теоретически возможность увеличения минималки может появиться в третьем квартале. Однако, по информации источников агентства в правительстве, вероятность этого на сегодняшний день очень мала.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минюсте Украины заявили, что задержка зарплаты всего на день - уже задолженность.

Отметим, что названа огромная зарплата главы Нацполиции Князева за март.