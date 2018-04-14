Бывшего вокалиста легендарной группы Deep Purple Джо Линн Тернера доставили в больницу. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

У 66-летнего музыканта диагностировали инфаркт. Тернер был доставлен в минскую больницу скорой медицинской помощи.

"Джо Линн Тернер сегодня ночью доставлен в больницу скорой медицинской помощи с инфарктом. Его состояние оценивается как стабильное", - сказано в сообщении

В столице Беларуси артист находится вместе со своей женой.

Ранее "Страна" сообщила, СМИ сообщили, что Гребенщиков попал в реанимацию, у музыканта говорят о простуде.

Также в Украину не пустили музыканта из "А-Студио".