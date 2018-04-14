В Сирии американская армия испытала новый вид ракет. Об этом сообщает The Drive.

Издание пишет, что во время авиаудара ВВС США применила новый тип ракет AGM-158 JASSM.

"Мы получили эксклюзивное фото, на котором (бомбардировщик - Прим.Ред.) B-1B, вероятно, использует (крылатые ракеты - Прим.Ред.) JASSM. Это первое использование этих ракет в боевых условиях", - сказано в публикации.

Сообщается, что еще в 2012 году JASSM была встроена в состав вооружения бомбардировщиков B-1, B-2 и B-52, F-16 и F/A-18.

Цена одной такой крылатой ракеты около 700 тысяч долларов.

Фото: thedrive.com

Ранее Дональд Трамп заявил в Twitter, что ракетный удар по Сирии станет ответом на применение химического оружия против мирных жителей в сирийской Думе. "Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!", - написал Трамп.

"Страна" сообщала, Россия созывает Совбез ООН после ракетного удара в Сирии.

Также Пентагон отчитался по авиаудару в Сирии.