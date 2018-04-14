Работники Жмеринского вагоноремонтного завода "Экспресс" вышли на акцию протеста под Жмеринскую райадминистрации с просьбой к президенту и главе правительства вмешаться в действия совместной следственной группы СБУ и ГПУ, которые, как утверждают на предприятии, помогают рейдерам захватывать частные предприятия, принимавшие участие в тендерах УЗ через систему Prozzorro.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице предприятия.

"Коллектив обращается к президенту, премьер-министру. Защитить и прекратить произвол правоохранительных органов и рейдеров! Предприятие градообразующее", - говорится в сообщении.

Как сообщил "Украинским Новостям" главный инвестор предприятия Виктор Жеребнюк, 12 апреля в Жмеринку прибыла группа из следователей Генеральной прокуратуры Украины и сотрудников отдела "К" СБУ в составе 70 человек с судебным предписанием о проведении следственных действий по делу о хищении денег при проведении тендеров в "Укрзализныци". Они провели обыски у руководителей завода "Экспресс" и заблокировали работу предприятия, объявив его "вещественным доказательством".

При этом, вместо тендерных документов, как предусмотрено решением суда, следователи "вынули" регистрационные документы и печать предприятия.

"Они вообще не интересовались тендерной документацией. Они забрали оригиналы правоустанавливающих документов на собственность, чего не было в судебном предписании, а также печать. Мы считаем, что это сделано с целью перерегистрации предприятия в интересах третьих лиц. Никаких оснований для изъятия учредительной документации в следователей не было", - утверждает Виктор Жеребнюк.

При этом, завод "Экспресс" действительно выигрывал несколько тендеров "Укрзализныци" на осуществление ремонтных работ, но делал это исключительно через систему Prozzorro с соблюдением норм тендерной документации.

По словам владельца предприятия, сейчас юристы пытаются выяснить судьбу пропавших документов, но это усложняет то обстоятельство, что как в следственных органах, так и в суде отказываются предоставлять информацию, ссылаясь на "выходной день". В то же время, на предприятии считают, что "выходной день" может не помешать специально подготовленным регистраторам перерегистрировать право собственности на предприятие, как это неоднократно происходило во время классических рейдерских захватов.

Виктор Жеребнюк уверен, что руками правоохранителей управляют лица, которые намереваются осуществить рейдерский захват завода. Он говорит, что ранее к нему поступали предложения пустить в долю завода, но в корректной форме. Имена персон, которых он связывает с текущей попыткой захвата, пока не называет.

Жмеринский вагоноремонтный завода "Экспресс", который является градообразующим предприятием Жмеринки, с 1994 года находится в частной собственности. Сейчас здесь работают около 700 человек с заработной платой около 11 тысяч гривен.