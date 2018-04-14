Украинский певец Иван Дорн, выпустивший недавно новый клип на казахском языке, дал интервью российскому изданию "Медуза" в котором корреспондент издания спросил у певца: связана ли отмена тура Дорна в России год назад с невозможностью выезда из Украины из-за запрета СБУ.

В ответ Дорн предложил "поговорить о чем-то другом". Он добавил, что не комментирует данную ситуацию, но и в Россию в ближайшем будущем приезжать не планирует.

"Пока не планирую. К нам на "Vitamin D" (название сольного концерта певца) в Киев приехало очень много людей из России. И это круто. Люди хотят слушать музыку вживую, и музыка объединяет. Сегодня время строить мосты, а не границы. Дай бог, чтобы все так думали", - добавил Дорн.

Он также добаил, что сложности со въездом в Россию не мешают его работе.

"Мы с Леваном (Леван Горозия, настоящее имя певца LʼOne, СБУ запретила ему въезд в Украину - Прим.Ред.) выступали, мы успели выступить с песней "Сон" вместе. И он всегда на концертах виджеингом поет свой куплет, прямо как у иностранных артистов. Во всем есть свои плюсы", - добавил Дорн.

В этой связи клип на песню "Сон", где поет LʼOne снимался в разных городах.

"Мы записывались так: я партию записывал у нас на студии, Лева у себя. Это сложно. Благо, сейчас XXI век и технологии позволяют все комбинировать", - добавил певец.

Напомним, Иван Дорн год назад оказался в центре внимания СБУ и радикально настроенных организаций после интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором он открестился от помощи украинским военным в АТО. "Деньги давались на пострадавших в Мариуполе, когда произошел обстрел. Один из волонтеров, который писал этот пост, решил распорядиться этими деньгами по-другому, купил оптический прицел и прилюдно меня поблагодарил за это. Я сказал: "Слушай, давай как-то че-то делать, потому что как-то неудобная ситуация получилась", - заявил тогда певец.

Кроме того, он вызвал скандал в соцсетях, когда заявил, что между Россией и Украиной нет ничего, кроме дружбы.

В ответ радикалы грозили срывать концерты Дорна, он вынужден был отменить выступления в Одессе.

После чего, Дорн записал рэп-речитатив о сложившемся конфликте, в котором попросил не политизировать его слова.