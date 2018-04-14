В ГосЧС предупредили, в каких регионах Украины повыситься уровень воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 14-16 апреля продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках страны с суточной интенсивностью повышения.

Повышение уровня воды ожидается в таких областях:

- на 4-8 см на Верхнем Днепре (Черниговская область) с последующим затоплением поймы;

- на 2-10 см на Псле возле г. Суммы, среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовьях Орели с медленным последующим затоплением заводей (Сумская, Полтавская области);

- на 5-15 см на Десне, с последующим затоплением заводей и обтопленнием территорий и объектов, расположенных на пойме в Черниговской, Сумской областях и нарушением транспортного сообщения в Городнянском районе Черниговской области.

"14-16 апреля в верховье Припяти будет происходить медленное снижение уровней водопольной волны и постепенное уменьшение затопления территорий и хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах в Ратновском районе Волынской области", - предупредили спасатели.

Также в эти дни на украинском участке Дуная возле Вилково уровни воды будут удерживаться на опасных отметках 155-165 см с подтоплением незаселенных участков города.

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