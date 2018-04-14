В результате авиаударов в Сирии пострадали гражданские лица. Об этом сообщает CNN.

Люди получили травмы в результате атаки возле города Хомс.

"Несколько ракет были перехвачены, они отклонились от курса, поэтому ранения получили гражданские лица", - сказано в сообщении.

Издание также отмечает, что среди боеприпасов, которые были использованы при авиаударе, были крылатые ракеты с воздушным запуском.

Выстрелы такими ракетами могут осуществляться с самолетов во время полета за пределами сирийского воздушного пространства.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по Сирии. Удары нанесли по целям, связанных с сирийской программой создания химического оружия.

Ранее "Страна" сообщала, что Генсек ООН Гутерреш поддержал ракетные удары по Сирии.

Отметим, что Пентагон отчитался по авиаудару в Сирии.