В России заявили, что Сирия успешно перехватила 71 крылатую ракету из 103 выпущенных США и их союзниками. Об этом начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.

По его словам, всего были применены 103 крылатые ракеты.

"Сирийскими средствами противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средств поражения. Перехвачена 71 крылатая ракета", - сказал генерал.

В Геншабе отметили, что в результате ракетной атаки нет жертв среди мирного населения и военных сирийской армии.

"По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет", - сказал Рудской.

Как сообщала "Страна", США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по Сирии. Как заявил глава комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, удары нанесли по целям, связанных с сирийской программой создания химического оружия.

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