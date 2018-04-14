На Донбассе назревает свой локальный Чернобыль. Тревогу забили на днях уже и в международных структурах. По сообщениям ОБСЕ, в "ДНР", под Енакиево 14 апреля собираются отключить насосы шахты "Юный коммунар".

И все бы ничего - но внутри этой шахты-призрака уже почти сорок лет хранится гигантская радиоактивная капсула. И если давно заброшенные угольные выработки затопить, то с водой в грунт теоретически может попасть и радиация, вызвав заражение в Донбассе.

Впрочем, в Донецке считают, что капсула давно не "фонит", и ее затопление не принесет никакого вреда.

Как попал в донецкую шахту гигантский радиоактивный объект и что с ним будет дальше - разбиралась "Страна".

Как радиация попала в шахту

Это случилось в ходе таинственного советского эксперимента почти сорок лет назад.

По официальной версии, в 1979 году шахта "Юнком" стала полигоном для испытания новой технологии борьбы с подземными газами. На этом угольном предприятии с ними всегда была проблема: взрывоопасный метан появлялся неожиданно.

Поэтому на "Юнкоме" смертность шахтеров традиционно была высокой: за двадцать лет до эксперимента на шахте произошло 235 выбросов газа, 28 из которых закончились гибелью горняков. Хотя сама шахта одно время считалась лучшей в СССР по объемам добычи.

Проблему придумали решить неожиданным и радикальным способом - подорвать внутри шахты направленный ядерный заряд.

Кто именно являлся автором идеи - доподлинно неизвестно. Звучали имена известных советских академиков и министров, но данные разнятся в зависимости от источника. Суть одна: появилась теория, что мощное сотрясение горных пород высвободит и сожжет лишний метан - и тогда угольные пласты перестанут быть взрывоопасными.

Завлабораторией горного института имени Скочинского (Донецк) Михаил Анциферов был тогда категорически против этой идеи - из-за ее непредсказуемого результата.

Он был автором в общем-то эффективной методики раннего сейсмического обнаружения выхода газа, которая позволяла в большинстве случаев предугадать ЧП. Анциферов придумал предсказывать выбросы метана, слушая и записывая на пленку шумы от растрескивания угля - и по ним делал прогноз.

По мнению Анциферова, такие экспертименты нужно было проводить в безлюдных регионах и специально для этого выкопанных шатхтах. Однако к его мнению не прислушались, утверждает местная пресса 90-х годов.

Как взрывали "Юнком"

16 сентября 1979 года - был как раз выходной день - у жителей шахтного поселка дрогнула земля под ногами.

Здание шахты "Юнком" в тот момент было оцеплено военными. Атомную бомбу мощностью 300 тонн взорвали на почти километровой глубине. А население поселка предварительно попросили уехать - а кто не смог, тех организованно вывезли за город на пикник, где "выкатили" еду и выпивку.

Но и там они почувствовали взрыв.

Какой получился эффект - достоверной статистики с тех времен не осталось. Одни говорили, что эксперимент толком ничего не дал: смертность в в самых опасных пластах упала на одну десятую процента. Другие СМИ писали, что газоносность шахты уменьшилась почти в три раза.

Отсутствие объективных данных наталкивает еще на одну версию - тайного военного эксперимента. Обычно в СССР "газовые" шахты просто закрывали - так было точно дешевле и безопаснее, чем тратить дорогостоящие "ядерные" материалы. А вот атомным зарядом почему-то взорвали только "Юнком".

Выдвигались предположения, что под предлогом "борьбы с газами" советское правительство проводило испытания военного характера, которые были запрещены международными соглашениями.

Как бы то ни было, главным итогом стало то, что в самом сердце шахты теперь находилась оплавленная 100-тонная капсула с радиоактивными веществами.

Что случилось потом

Шахту "Юный коммунар" закрыли только в начале двухтысячных годов. Закапсулированный ядерный могильник внутри шахты назвали "Объект Кливаж".

Однако и по сей день из давно заброшенного "Юнкома" откачивают воду. Ведь если этого не делать, последствия могут быть самыми трагическими. Капсулу может залить водой, которая немедленно станет радиоактивной.

Вода очень быстро "пропитывается" радиацией - не зря при ядерном взрыве любую жидкость поблизости пить запрещено. Если такая вода попадет в грунт, то радиация может разнестись по всей Донецкой области, отравляя почву и водоемы.

Именно это стало предметом опасений у местных жителей. При очередных попытках затопления "Юнкома" летом 2017 года они собрались на сход. Видео этого митинга было опубликовано на подконтрольном сепаратистам YouTube-канале "Вестник Харцызска".

Журналистка газеты "Енакиевский рабочий" Юлия Скубаева, записавшая это видео, заявила, что лишилась работы после публикации на эту тему.

Скубаева также взяла интервью у представителя инициативной группы местных жителей. После своего увольнения она опубликовала ролик в другом СМИ.

Через месяц после схода в "ДНР" о проблеме заявило и украинское министерство по делам оккупированных территорий.

"Опасность экологической катастрофы на данной шахте связана с тем, что в случае поднятия шахтных вод на поверхность предельно допустимая концентрация радиоактивных веществ может превышать допустимую норму", - написало ведомство в Facebook.

Впрочем, это не первые заявления из Украины насчет радиоактивной опасности "Юнкома". Они начали звучать еще в 2015 и 2106 году. В "ДНР" на них ответили ссылкой на заключение экспертизы от профильных НИИ, включая российские (которого, впрочем, не опубликовали).

Ранее куратор "комитета экологических технологий и инноваций ДНР" Федор Барьяхтар заявлял, что для полного распада радиоактивных элементов 30 лет более чем достаточно.

"Даже ту лабораторию, которая вела наблюдение за уровнем радиоактивности этой капсулы, ликвидировали 20 лет назад за ненадобностью. Уже тогда радиоактивный уровень был безопасен для окружающей среды и для шахтеров", - добавил он.

Косвенно это подтверждается тем, что шахта работала до 2002 года и была закрыта не в связи с радиационным фоном, а с исчерпанием в ней запасов угля. В то же время, воздействие воды может поднять и вбросить в почву остатки радиоактивной пыли. Другое дело, непонятно - сколько этой пыли и какой именно ущерб это нанесет.

Реакция ОБСЕ и США

Тем временем, в международных структурах считают проблему серьезной.

Новый импульс этой теме придал отчет ОБСЕ по Донбассу за 11 апреля. Там говорится, что сепаратисты намерены остановить насосы, откачивающие воду из "Юнкома", уже в субботу.

"Сотрудники шахты "Юнком" в н. п. Бунге (быв. Юнокоммунаровск, неподконтрольный правительству, 43 км к северо-востоку от Донецка) сообщили СММ о том, что ориентировочно 14 апреля будут отключены несколько насосов шахты, в результате чего шахта будет постепенно затоплена.

Кроме того, заместитель главного инженера и трое других лиц (мужчина и две женщины) сообщили, что нынешнее состояние капсулы неизвестно, и не понятно, как возможные утечки или повышение давления в результате затопления ствола шахты могут повлиять на целостность капсулы", - говорится в отчете.

В "ДНР" заявление ОБСЕ пока не комментируют. Зато на ситуацию отреагировали в США. Отметим, что, если ОБСЕ всего лишь передало опасения жителей шахтерского поселка Южнокоммунаровск, где расположен "Юнком", то Госдепартамент США заявил об угрозе радиоактивного заражения на неподконтрольных территориях.

"Планы российских ставленников затопить заброшенную угольную шахту "Юнком" - место проведения ядерного испытания в СССР в 1979 году - могут угрожать питьевой воде тысяч украинцев, которые находятся под контролем России. Мы настоятельно призываем Россию и ее доверенные органы действовать ответственно", - написала в Twitter спикер Госдепартамента Хизер Нойерт.