Украина находится в процессе переговоров о безвизовом режиме с Колумбией. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

13 апреля директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в рамках визита в Латинскую Америку провел целевую встречу с директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус Стеллой Портилья и директором департамента Европы МИД Колумбии Хуаном Гильермо Кастро.

"Стороны констатировали необходимость активизации усилий, направленных на подписание в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии", - заявили в пресс-службе.

Достигнута договоренность о предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей.

Как сообщала "Страна", МИД достиг договоренности о введении безвизовых поездок граждан Украины и Уругвая.

Также мы писали, что в Канаде пока не собираются давать "безвиз" Украине. В правительстве заявили, что внимательно следят за ситуацией в Украине, однако считают, что страна пока не отвечает безвизовым требованиям, которые предъявляет Канада.