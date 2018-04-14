В субботу, 14 апреля, в Киеве на Подоле произошло крупное ДТП. Об этом сообщает "Еспресо".

Так, на перекрестке улиц Кирилловской и Хвойки автомобиль KIA превысил скорость, не справился с управлением, в следствии чего авто занесло на трамвайных путях.

Машина вылетела на тротуар и протаранила остановку общественного транспорта. После столкновения авто врезалось в дерево.

После такого ДТП водитель и пассажир покинули место аварии.

Вскоре полиция задержала водителя. Его с травмами разной степени тяжести и с явными признаками алкогольного опьянения доставили в больницу.

Сообщается, что по предварительным данным, за рулем автомобиля с номерами Донецкого региона находился студент (1994 г.р.) из Львовской области, который учится в киевском вузе - НТУУ КПИ. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови студента.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: espreso.tv

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудник СБУ, который совершил смертельное ДТП получил многолетний срок.

Также в Киеве на проспекте Бандеры произошло ДТП с четырьмя автомобилями и пострадавшим.