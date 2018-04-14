Глава Европейского совета Дональд Туск поддержал ракетный удар США и союзников по Сирии. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Удар силами США, Франции и Великобритании (по Сирии) дает понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не может продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не без затрат. ЕС вместе с нашими союзниками будет стоять на стороне справедливости", - заявли он.

Фото: twitter.com/eucopresident

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер осудил применение химического оружия в Сирии. Об этом он также сообщил в Twitter.

"Использование химического оружия неприемлемо ни при каких обстоятельствах и должно быть осуждено самым решительным образом. Международное сообщество несет ответственность за выявление и привлечение к ответственности тех, кто несет ответственность за любые нападения с применением химического оружия", - сообщил глава Еврокомиссии.

Фото: twitter.com/JunckerEU

Напомним, в ночь на 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии. Были поражены три наземные цели.

Ранее "Страна" сообщала, что Генсек ООН Гутерреш поддержал ракетные удары по Сирии.

Также Пентагон отчитался по авиаудару в Сирии.