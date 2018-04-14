Полиция задержала наркоторговца, который продавал наркотики за криптовалюту. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции.

"37-летний житель Белой Церкви методом "закладок" продавал наркозависимым жителям области сильнодействующие психотропные вещества - амфетамин и экстэзи, а также наркотическое средство - каннабис. Клиенты рассчитывались с ним за товар перечисляя деньги на банковские карты и криптовалютой - биткоинами", - сказано в сообщении.

При задержании наркодилера у него в авто обнаружили и изъяли свертки с наркотиками на сумму 250 тысяч гривен. Во время обыска по месту жительства мужчины также изъяли крупную партию запрещенных веществ.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Полицейские устанавливают канал поступления наркотиков к задержанному.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК. До избрания меры пресечения он будет находиться в СИЗО.

Фото: facebook.com

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Отметим, что полицейские задержали родственницу наркобарона Запорожской области.