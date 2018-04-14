Президент РФ Владимир Путин прокомментировал удар США и союзников крылатыми ракетами по Сирии. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

По словам Путина это был "акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

"Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", - заявил Путин.

Он добавил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников" в Сирии.

Путин подчеркнул, что российские эксперты не нашли следов использования химического оружия в пригороде Дамаска Думе, где, по словам наблюдателей, от хлора погибли десятки человек. Путин назвал химическую атаку "мнимым инцидентом".

"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", - заявил Путин.

Напомним, военные США, Великобритании и Франции провели ракетный обстрел ряда объектов на территории Сирии. Это стало ответом на химатаку в городе Дума, якобы проведённую сирийскими правительственными войсками. В Дамаске эти обвинения отвергают.

"Страна" анализировала последствия ракетного удара по Сирии.